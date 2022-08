Andrea Careglio premiato come vignaiolo dell’anno

È il ventiduesimo compleanno di questa competizione che l’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero annualmente propone alle aziende vinicole nostrane allo scopo di sostenere e valorizzare sempre più la produzione del vino, eccellenza del nostro territorio, fulcro notevole della sua economia.

Il concorso ha riscosso negli anni un costante incremento di adesioni: dalla prima edizione, dell’anno duemila, alla quale si erano iscritte 12 ditte con un totale di 20 campioni da degustare, anno dopo anno il crescendo di partecipazione è stato costante fino all’edizione attuale che ha visto la presentazione di oltre 200 campioni di vino da parte di più di 50 cantine. Numeri gratificanti che premiano la dedizione, gratuita e impegnativa, dell’esperta giuria, del suo presidente, l’enologo Massimo Marescotto e del Gran Maestro Carlo Rista che non nascondono una grande soddisfazione non soltanto per la corposa adesione, ma soprattutto per la sempre più raffinata qualità dei vini presentati.

La premiazione di questa edizione avverrà in Canale l’8 dicembre 2022 presso l’ex chiesa di San Giovanni. Il clou della manifestazione, dopo la consegna dei dovuti riconoscimenti alle varie ditte, sarà la proclamazione di “Vignaiolo dell’anno” del titolare della ditta che ha conseguito le prestigiose quattro ruote d’Oro per l’eccellenza dei vini presentati.

Quest’anno il premio andrà a Andrea Careglio, della rinomata Cantina Careglio di Careglio Pierangelo, di Baldissero d’Alba, Località Aprato. L’elenco delle altre ditte premiate sarà reso pubblico durante la serata.

Nella stessa occasione si terrà la premiazione di un altro tradizionale ed apprezzato concorso edito dall’Ordine dei Cavalieri: quello fotografico che da anni sa attirare l’attenzione di un numero sempre crescente di persone, non soltanto roerine, sui multiformi e accattivanti aspetti paesaggistici del Roero.

Fonte: Cuneo24.it hwww.cuneo24.it/2022/08/andrea-careglio-ricevera-il-premio-vignaiolo-dellanno-168084