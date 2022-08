Anche “Alternative per l’Italia” si presenta in Piemonte. L’ex candidata a sindaco di Asti Margherita Ruffino capolista al Senato

Anche “Alternative per l’Italia – No Green Pass” è riuscita ad ottenere le firme necessarie per essere presente sulla scheda elettorale.

La lista è nata dall’intesa tra due partiti: il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi ed Exit, formazione di Simone Di Stefano, già esponente di Casapound. Annoverato tra i cosiddetti partiti “antisistema”, Alternative per l’Italia sarà presente in entrambi i collegi, Piemonte 1 e Piemonte 2, per il Senato.

A guidare il listino proporzionale nel collegio senatoriale, l’ex candidata del Popolo della Famiglia alla carica di sindaco di Asti, Margherita Ruffino, seguita da Marko Rus, Ilaria Masini e Ottavio Olliveri Siccardi. All’uninominale si presenterà Luigi Salvaneschi.