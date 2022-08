Il gruppo Ambiente Asti, guidato dal rappresentante in Consiglio Comunale Mario Malandrone, va all’attacco dell’Amministrazione sulla questione dell’abbandono dei rifiuti in città. “Come Sindaco e Presidente di Asp, vorranno risolvere l’annosa situazione dell’abbandono di rifiuti nella nostra Città e nelle nostre periferie – scrivono in una nota – perché noi di Ambiente Asti la Città la sentiamo davvero nostra e non accettiamo l’inerzia, diventata cancrenosa, dell’Amministrazione comunale e dell’Asp”

“Riceviamo la segnalazione di un nostro attivista che, dopo aver effettuato l’ennesima comunicazione all’Ufficio Reclami dell’Asp, ci ha girato le foto dell’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere davanti al campo nomadi di frazione Santo Spirito – continua –

Qualcuno si chiederà: la colpa di chi è? Di gente inqualificabile che abbandona rifiuti, dell’Asp, del Sindaco? E’ al Sindaco e al Presidente dell’Asp che poniamo la domanda di tanti cittadini che, oltre a pagare una Tari sempre più onerosa, sono stufi di vedere il territorio della nostra città sempre più abbandonato e degradato. E che fine hanno fatto gli ispettori ambientali pubblicizzati il 14 febbraio scorso, con tanto di conferenza stampa dove si annunciava “una nuova squadra contro i rifiuti abbandonati con tre dipendenti Asp che ruoteranno ogni giorno in città”. E le telecamere tanto decantate in campagna elettorale per la loro utilità dal rieletto Sindaco e dall’ex Assessore Bona e dal neo Assessore alla sicurezza Coppo perché in questi casi non si utilizzano magari insieme a un drone? O almeno si scelgono soluzioni tecnicamente meno eclatanti e si utilizzano fototrappole, con sanzioni?Attendiamo risposte, ma non quelle di circostanza, risposte reali, tangibili da tutti i cittadini”.