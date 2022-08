“Alla Festa del vino di Casale Monferrato, con un format simile alla Sagre, ci saranno 31 pro loco. Negli eventi bisogna crederci”

“Ho visto il programma della Festa del Vino del Monferrato Unesco a Casale e lo confronto con quello del Festival delle Sagre: negli eventi bisogna crederci e forse la nostra città non ci crede più” E’ la domanda che si pone un nostro lettore, in merito alla manifestazione che si terrà a Casale Monferrato il terzo e quarto week end di settembre. Con un format molto simile a quello del Festival delle Sagre astigiane, saranno presenti in piazza del Castello a al Mercato Pavia ben 24 produttori di vino e 31 pro loco con ricette monferrine.

Numeri ben lontani da quello della festa astigiana, che quest’anno ospiterà solo 13 pro loco.