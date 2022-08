Alla Bottega Rava e Fava di Asti la cosmesi vegetale bio Natyr

Dal 10 al 28 agosto alla Bottega Rava e Fava di via Cavour ad Asti si concluderà la serie di eventi estivi: “Benessere d’Estate” con la cosmesi vegetale bio e fair trade a marchio Natyr.

Fino al 28 agosto con “Ricordi d’estate” sarà proposta la linea Reuse Me abbinata a prodotti di artigianato per la persona e per la casa tra cui le cornici portafoto in carta lokta, veri capolavori dell’arte nepalese pronte per accogliere i più bei ricordi di quest’estate.

La Linea Reuse Me di Natyr Altromercato presenta eleganti flaconi in alluminio serigrafati a caldo, in formato da casa o da viaggio.

Senza SLES, siliconi, parabeni, donatori di formaldeide e Nichel tested, la linea ReUse Me è priva di microplastiche e ha basi detergenti naturali come lo sciroppo di zucchero di canna e le noci di sapone, perciò altamente biodegradabili. Comincia a prenderti cura dei mari con le tue piccole scelte quotidiane.

Ogni flacone è in alluminio con etichetta facilmente rimovibile ed è pensato per poter essere ricaricato, progetto su cui Altromercato sta lavorando e che sarà pronto nei prossimi mesi. Disegni, testi e poesie sono realizzati in serigrafia a caldo resistente all’acqua. Le serigrafie sono realizzate da un’azienda di Seriate (BG).

Questa linea a basso impatto ambientale ha come principale materia prima l’aloe vera di Green Net (Thailandia), una realtà da sempre impegnata nella sfida ai cambiamenti climatici.

RICORDI D’ESTATE CON NATYR AGOSTO 2022