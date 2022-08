Alba: il progetto “Orti Aperti” diventa realtà. I “Narratori della Biodiversità” si preparano a raccontare gli orti di Langhe e Roero

Considerando gli ottimi risultati del progetto volto a formare futuri “Narratori della Biodiversità” promosso nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra “Biodiversità Stellata/Biodiversité Étoilée”, il Comune di Alba e il GAL Langhe Roero Leader intendono proporre al pubblico una giornata di “Orti Aperti”, in cui i “Narratori della Biodiversità” racconteranno ai visitatori alcuni orti in chiave sensoriale.

Sabato 27 agosto 2022 infatti saranno proposti due diversi itinerari dedicati agli orti situati nei dintorni di Alba (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16 alle ore 20), seguendo il programma qui riportato:

– incontro in piazza Sarti ad Alba (CN) e partenza in bus;

– visita di due orti con il supporto di alcuni “Narratori della Biodiversità”;

– esperienza didattico sensoriale dedicata alla biodiversità agroalimentare;

– rientro previsto in piazza Sarti ad Alba (CN).

Prenotazione obbligatoria compilando il form al seguente link:

https://forms.gle/Wh3utK9H6as2zEvo9, indicando i dati dei partecipanti e il turno scelto (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 16 alle ore 20).

La partecipazione all’evento è gratuita. Tour adatto anche alle famiglie con bambini. Per informazioni: 0173 292253 – turismo@comune.alba.cn.it.