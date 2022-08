Alba, episodi di black out in città, problema in via di risoluzione

In seguito agli episodi di black out verificatesi nei giorni scorsi in alcune zone di Alba, l’Amministrazione comunale ha chiesto spiegazioni all’ente gestore degli impianti di illuminazione pubblica cittadina.

Il concessionario Ardea Energia, società del Gruppo Egea, ha riferito che ci sono stati diversi disservizi ai sistemi di telecontrollo dell’illuminazione pubblica. Per risolverli, sono stati eseguiti una decina di interventi sostituendo temporaneamente i sistemi di telecontrollo con orologi astronomici, mentre in questi giorni il fornitore dei sistemi di telecontrollo sistemerà ed aggiornerà diverse parti, non solo sui quadri elettrici responsabili del disservizio, ma su tutti i quadri in cui è presente il sistema di telecontrollo.

La società si scusa per i black out e comunica che i guasti possono essere segnalati dai cittadini attraverso i seguenti canali di comunicazione, attivi 24 ore su 24:

• sul sito http://segnalazioni.ardeaenergia.it/segnalazioni/comune.html?comune=Alba;

• telefono turnisti Egea: 0173 441155.