Al via una nuova settimana di proiezioni per il Cinema Lumière

Settimana ricca di novità per il Cinema Lumière. Giovedì 1 settembre inizierà la proiezione della commedia inglese: “Brian e Charles”. La storia di un inventore “strampalato” che inventa di tutto e costruisce un robot con sembianze umane al quale si affeziona e ne diventa intimo amico.

Da giovedì 8 settembre entrerà in programmazione il film “Fire of love“: la vicenda di due vulcanologi che hanno filmato i vulcani più belli del mondo con le loro eruzioni. Impresa che è costata loro la vita. Un documentario di origine statunitense per la regia di Sara Dosa.

Di seguito, dunque, gli orari e i giorni di programmazione:

Martedì 30 agosto e mercoledì 31 agosto – ore 21:15 – 200 metri

Giovedì 1 settembre – ore 21:15 – Brian e Charles

Venerdì 2 settembre – ore 21:15 – Brian e Charles

Sabato 3 settembre – ore 19:15 e 21:15 – Brian e Charles

Domenica 4 settembre – ore 17:15, 19:15 e 21:15 – Brian e Charles

Lunedì 5 settembre – Non ci sono proiezioni

Martedì 6 settembre e mercoledì 7 settembre – ore 21:15 – Brian e Charles

Giovedì 8 settembre – ore 21:15 – Fire of love

