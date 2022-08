Al via Rondò Monferrato: il programma dei concerti

Dopo l’anteprima dello scorso 29 luglio a Moncalvo, si apre ufficialmente Rondò in Monferrato, rassegna di concerti solistici e d’ensemble di musica classica contemporanea,

Sabato 27 agosto, alle 20.30 il concerto inaugurale sarà ospitato da Orsolina28 – The Eye a Moncalvo. L’appuntamento successivo sarà domenica 28 agosto, alle 18.30 a Grazzano Badoglio nella chiesa parrocchiale SS. Vittore e Corona. Seguirà brindisi con i vini della Tenuta Santa Caterina. Il concerto di chiusura sarà nuovamente a Grazzano presso la Tenuta Santa Caterina domenica 11 settembre, con prenotazione obbligatoria.

Di seguito il programm nel dettaglio

Sabato 27 agosto, ore 20.30

Moncalvo (AT), Orsolina28 – The Eye

Concerto inaugurale

Berio, Stravinskij, Crumb, Debussy

Faccini Piano Duo pianoforte

Domenica 28 agosto, ore 18.30

Grazzano Badoglio (AT), Chiesa SS. Vittore e Corona

Ambrosini, Gabrielli, Sciarrino,

Degli Antonii, Guerra, Dell’Abaco

Martina Rudic violoncello

Al termine brindisi offerto dalla

Tenuta Santa Caterina

Martedì 30 agosto, ore 19.30

Coazzolo (AT), Anfiteatro delle Vigne

Lettura di pagine di Pasolini a cura di Carlo Marchesi

Boulez, Kirk, Poppe

Lorenzo Gorli violino

Giovedì 1 settembre, ore 21.00

Moncalvo (AT), Orsolina28 – The Eye

Schönberg, Schubert, Kurtág, Liszt

Giorgio Lazzari pianoforte

Venerdì 2 settembre, ore 18.30

Moncalvo (AT), Orsolina28 – The Eye

Primo concerto dell’International Workshop

for Young Composers 2022

Bono, Piazza, Mura, Magnusson,

Yue, Rivera Pico

Lorenzo Gorli violino

Daniele Valabrega viola

Martina Rudic violoncello

Maurizio Longoni clarinetto

Maria Grazia Bellocchio pianoforte

Martina Russo percussioni

Sabato 3 settembre, ore 18.30

Moncalvo (AT), Orsolina28 – The Eye

Secondo concerto dell’International Workshop

for Young Composers 2022

Musiche dei compositori selezionati dal Workshop Divertimento Ensemble

Sandro Gorli direttore

Sabato 3 settembre, ore 21.00

Moncalvo (AT), Orsolina28 – The Eye

Terzo concerto dell’International Workshop for Young Composers 2022

Musiche dei compositori selezionati dal Workshop Divertimento Ensemble

Sandro Gorli direttore

Domenica 4 settembre, ore 18.30

Moncalvo (AT), Orsolina28 – The Eye

Cage, Stravinskij, Britten, Dadone,

Colombo Taccani, Molitor

Danilo Pastore controtenore

Paolo Leonardi tenore

Yuko Ito pianoforte

Mercoledì 7 settembre, ore 21.00

Serralunga di Crea (AL), Tenuta Tenaglia

Zhinovitch, Zhivalevsky,Vivaldi, Tzalko,Voïtsik

Kopitsko, Piazzolla, Radu, Monti

Aleksandra Dsenizenia cymbalom

Al termine brindisi offerto dalla Tenuta Tenaglia

Giovedì 8 settembre, ore 18.30

Moncalvo (AT), Biblioteca Civica

HAPPY MUSIC, I linguaggi della musica d’oggi

Incontro con Stefano Gervasoni e Sandro Gorli

Venerdì 9 settembre, ore 18.30

Moncalvo (AT), Orsolina28 – The Eye

Manca, Nieder, Schumann

Maria Grazia Bellocchio pianoforte

Sabato 10 settembre, ore 21.00

Moncalvo (AT), Orsolina28 – The Eye

Primo concerto conclusivo del XVIII

Corso di direzione d’orchestra per il repertorio per ensemble dal primo Novecento ad oggi

Donatoni, Iannotta, Gervasoni, Maxwell Davies

Divertimento Ensemble

Direttori selezionati dal Corso

Domenica 11 settembre, ore 18.30

Grazzano Badoglio (AT), Tenuta Santa Caterina

Secondo concerto conclusivo del XVIII

Corso di direzione d’orchestra per il repertorio

per ensemble dal primo Novecento ad oggi

Gervasoni, Maxwell Davies

Divertimento Ensemble

Direttori selezionati dal Corso

Al termine brindisi offerto dalla Tenuta Santa Caterina

L’ingresso ai concerti è con prenotazione all’indirizzo: info@divertimentoensemble.it – Tel. + 39 3922880857

Appuntamenti a ingresso gratuito: 29 luglio; 28 agosto; 7, 8 e11 settembre – Concerti a pagamento (intero € 5/ridotto € 1): 27 e 30 agosto; 1, 2, 3, 4, 9 e10 settembre

[Photo credits – Giovanni Daniotti]