Al via i festeggiamenti patronali a Portacomaro: protagonista la musica

Si apriranno questa sera i festeggiamenti patronali di San Bartolomeo a Portacomaro, organizzati dal Comune in collaborazione con gli esercenti e le associazioni locali.

A dare il via il concerto della Banda Comunale di Portacomaro diretta dalla Maestra Chiara Assandri in programma per le 21.15 presso il Palatenda (piazza del tamburello).

La musica sarà ancora protagonista domenica 21 agosto alle 21.30 presso il Torrione con il jazz del Flugelbone quintet (Felice Reggio -tromba, Mauro Parodi – trombone, Giovanni Scotta – pianoforte, Matteo Ravizza – contrabbasso, Francesco Parodi – batteria). Prima del concerto dalle 20 i ristoranti del paese proporranno il fritto misto alla piemontese.

Dal jazz al rock di martedì 23 agosto per una serata dedicata al pubblico più giovane. Presso il palatenda si alterneranno i gruppi musicali: Revival, Areetah Project, Quadrirotti, Dj Effe.

Il programma della festa propone anche molto altro: da sabato a martedì partite di tamburello per il Memorial Pesato, mostra d’arte “Fantasia” con opere di Carla Novello (chiesa di San Pietro v.le Degiani – inaugurazione venerdì 19 alle 19 e apertura fino a mercoledì 24 con orario 15,30-18), presentazione del libro di Michele Paolino “Il giorno prima del voto” con la partecipazione di Sergio Chiamparino (domenica 21 alle 18 al Palatenda). Molto atteso infine lo spettacolo pirotecnico di lunedì 22 alle ore 22.

La festa si concluderà mercoledì 24 con la celebrazione della Santa Messa in onore del santo alle 11.

Di seguito il programma dettagliato