Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti arrivano 2 Marescialli e 39 Carabinieri di rinforzo

Come preannunciato dal Comandante della Legione Piemonte e Valle D’Aosta, il Generale di Brigata Antonio Di Stasio, in occasione della sua visita al Comando Provinciale di Asti, il 19 luglio scorso, sono arrivati in Provincia i militari dell’Arma di nuova assegnazione.

Si tratta di 41 unità, 2 Marescialli e 39 Carabinieri, i quali, terminato il corso presso i rispettivi Istituti di formazione, sono stati destinati ai vari Comandi dell’astigiano suddivisi nel seguente modo: 1 Maresciallo e 10 Carabinieri alla Compagnia di Asti, 1 Maresciallo e 15 Carabinieri alla Compagnia di Canelli e 14 Carabinieri alla Compagnia di Villanova D’Asti.

Il nuovo personale è stato tutto assegnato ai Comandi Stazione dell’astigiano permettendo, in concreto, di immettere sul territorio venti pattuglie in più ogni giorno così da incrementare i servizi di prevenzione e assicurare una maggiore operatività “in strada” e rendendo sempre più forte la vicinanza dei Carabinieri alla popolazione. Inoltre l’arrivo dei rinforzi permetterà di destinare il personale più esperto, perché da tempo presente nei Comandi territoriali di base, alle attività investigative.