Agosto di appuntamenti nei punti vendita Rava e Fava di Asti

Sarà un agosto ricco di eventi e di proposte nei due punti vendita della Cooperativa della Rava e Fava astigiani di piazza Torino 14 e via Cavour 83.

Si parte il 1° agosto con due proposte alla Bottega di via Cavour: “Pasta & pomodoro” fino al 14 agosto con la presentazione della pasta bio e 100% filiera italiana dell’antica varietà turanicum e di tutta la linea di Tomato Revolution di Altromercato – Bio e Caporalato Free; “Benessere d’Estate” con Natyr presenta fino al 7 Agosto un focus sulla cosmesi di idratazione corpo.

Nei quattro sabato di agosto si prosegue con “E-State in Rava & fava” in contemporanea nei due punti vendita: sabato 6 sarà dedicato agli Incensi d’Estate- Speciale repellenti antizanzare con Aromandise; sabato 13 è tempo di Pasta al Pomodoro, con le filiere di cereali e pomodoro; sabato 20 dedicato ai Condimenti di Estate bio con la presentazione de “I Vasetti di Riccardo” in bottega e della linea “Cereal Terra ” al NaturaSì; sabato 27 sarà Molecola Day la cola 100%italiana.

Dal 10 al 28 ultimo appuntamento con “Natyr -Benessere d’Estate” dedicato a Ricordi d’Estate con la cosmesi bio e fair trade che diventa una idea regalo legata al ricordo di un’estate che sta finendo.

Per terminare, l’evento clou di agosto: sabato 27 e domenica 28 trasferta a Viarigi per Saltimpiazza, arrivata alla 32° edizione, con il Molecola Point.