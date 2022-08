Agenda paliesca: settimana biancoazzurra a Montechiaro

Anche il comune di Montechiaro si prepara al Palio con diverse iniziative per le vie del paese.

Sabato 27 agosto, Summer Night Party, martedì 30 agosto invece, si terrà il benvenuto ufficiale al fantino, Jonathan Bartoletti. Classico appuntamento mercoledì 31 agosto, con l’anteprima in notturna del corteo storico, mentre venerdì 2 settembre cena propiziatrice a lume di candela in via Piesenzana.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine: