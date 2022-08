Agenda paliesca: l’attesa della corsa nel rione Cattedrale

Inizierà già domenica 28 agosto, con un aperitivo in sede, nel palazzo del Michelerio, il conto alla rovescia per i vincitori del Palio in carica, il rione Cattedrale.

Tra gli eventi più importanti, martedì 31 agosto alle 17 l’inaugurazione della mostra di Gianni Peracchio, la presentazione delle drappelle di via Caracciolo e la cena sarda con il fantino.

Sabato 3 settembre, alle ore 20.30, nel cortile del Michelerio, cena propiziatoria.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine: