Agenda paliesca: la settimana rossoverde del borgo San Pietro

Anche San Pietro aspetterà il Palio 2022 in attesa di diversi eventi: il 29 e il 31 agosto la sede del rione in via Navizzano sarà aperta fino alla mezzanotte. Il primo settembre, alle ore 14, pomeriggio del giovane sanpietrino, a seguire cena con il fantino per recarsi alla presentazione in piazza San Secondo.

Venerdì 2 settembre, alle ore 20.30 cena propiziatrice nella piazzetta della chiesa di San Pietro.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine: