Agenda paliesca, gli eventi di Nizza Monferrato

Ormai non è più tempo di aspettare: dopo 3 anni di attesa, e con la voglia e l’intenzione di ripetere la magnifica vittoria del 2016, il Comitato Palio Nizza è convinto di avere tutte le credenziali per arrivare al premio più ambito: il Palio.

Il Rettore Fabio Covello, insieme a tutto il Comitato, ha nuovamente puntato su uno dei fantini di punta del panorama paliesco: Antonio Siri, detto “Amsicora”, vincitore di molti Palii a livello nazionale.

Questi gli appuntamenti del weekend paliesco organizzati dal Comitato:

Sabato Pomeriggio 03 settembre alle ore 14:30 ad Asti si svolgerà la sfilata dei bambini.

Alle ore 20:30 in piazza del Comune (Piazza Martiri di Alessandria) a Nizza Monferrato si svolgerà la Cena Propiziatoria del Palio, con la presentazione ufficiale del fantino Antonio Siri. La cena è proposta in collaborazione con la Pro Loco di Castelnuovo Calcea. Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare il 347 0844054.

Domenica 04 settembre, a partire dalle ore 10:30, partirà da Piazza del Comune (Piazza Martiri di Alessandria), proseguendo per le vie Centro Cittadino Nicese, il Corteo Storico. Questa sfilata avrà il suo apice alle ore 11 quando in Piazza del Comune avverrà: la presentazione del tema storico, l’esibizione degli Sbandieratori, il Sindaco darà licenza di correre il Palio di Asti 2022, e si avrà la presentazione della coppia che prenderà parte alla corsa, con la benedizione del Cavallo e del Fantino.