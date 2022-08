Agenda paliesca: gli eventi di Baldichieri

Tanti eventi di avvicinamento al Palio anche per il comune di Baldichieri, vincitore della corsa nel 2019 con la Cattedrale. Si parte lunedì 29 agosto con un apericena in musica alle ore 20. Mercoledì sarà dedicato ai “giovani leoni” con una serata con musica e open bar. Giovedì primo settembre, serata a base di gnocco fritto e poi presentazione del fantino in piazza San Secondo ad Asti.

Venerdì sera cena propiziatrice.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandina: