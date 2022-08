Agenda paliesca: gli eventi della settimana gialloverde del borgo San Lazzaro

Diversi gli eventi che accompagneranno all’appuntamento del 4 settembre il popolo giallo verde di San Lazzaro. Si inizia lunedì 29 agosto con un aperitivo sotto le stelle davanti alla chiesa di San Domenico Savio. Mercoledì 31 agosto Mojito party , alla sede del borgo in località Valleversa, mentre giovedì, 1 settembre, prima della segnatura in piazza San Secondo, cenino del fantino in sede. A seguire, a mezzanotte, pigiama party sempre in sede.

Venerdì sera, 2 settembre, cena propiziatoria, al costo di 35 Euro, nei locali della sede, in località Valleversa.

Tutti i dettagli nel programma contenuto nelle locandine: