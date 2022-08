Agenda paliesca: dal 29 agosto inizia la settimana tanarina

Saranno giorni ricchi di eventi quelli che accompagneranno il borgo Tanaro al Palio. Dal 29 agosto al 2 settembre tutte le sere cenini presso la sede del borgo Tanaro di via Ferrero.

Giovedì 1 settembre, in occasione della presentazione dei fantini in piazza San Secondo, partenza dalla sede dalle ore 22. Sabato 3 settembre, invece, partenza alle ore 14.30 per il corteo dei bambini. Alla sera, cena propiziatrice alle ore 20.30 nel salone delle Feste del borgo.

Domenica 4 settembre dopo la messa delle ore 11 si celebreranno i battesimi tanarini. Tutti i genitori di bambini nati tra il 2014 e il 2016 che abbiano piacere che il propri figli siano battezzati borghigiani tanarini possono contattare il numero 3400935813 (esclusivamente messaggio whatsapp, comunicando adesione con nome cognome e anno di nascita del proprio figlio