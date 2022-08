Tanti gli appuntamenti per la settimana del Palio del Comune di Castell’Alfero: si inizia martedì 30 agosto con il cenino dello sfilante, per proseguire poi mercoledì con il cenino dello sbandieratore. Giovedì, prima della presentazione dei fantini in piazza San Secondo, apericena con il fantino. Venerdì sera cena propiziatrice in piazza Alfieri nel paese.

