A San Damiano un ecocompattatore Coripet (e una raccolta punti per conferire la plastica)

La Giunta comunale di San Damiano conferma la sua attenzione all’ambiente: in occasione della Festa dello sport, in programma sabato 10 settembre, sarà inaugurato infatti un ecocompattatore Coripet.

Il macchinario è già stato installato nel piazzale di via Einaudi: l’ecocompattatore tratterà le bottiglie in PET in maniera tale che queste possano già essere pronte per il riciclo, dopo essere trattate in un centro che eliminerà etichette e tappi

Sabato 6 agosto sarà presenta un banchetto che illustrerà i vantaggi di questa tecnologia: conferendo le bottiglie nel macchinario sarà possibile partecipare ad una raccolta punti che darà diritto ad alcuni premi. Per partecipare bisogna scaricare l’app Coripet.