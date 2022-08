A San Damiano martedì 16 agosto la festa patronale di San Rocco

E’ tutto pronto per la Festa Patronale di San Rocco, che si terrà in paese il prossimo 16 agosto. Il programma vedrà un pranzo aperto a tutta la cittadinanza presso il salone dei Padri Dottrinari (25 Euro con aperitivo e pranzo) Per info e prenotazioni chiamare il numero 3391968378. Il ricavato andrà per i lavori di restauro della Chiesa di San Rocco. Alle ore 18 si terrà invece la solenne messa patronale, seguita alle ore 19 da un aperitivo offerto da parte dell’Amministrazione a tutti i sandamianesi. Per l’occasione gli uffici pubblici rimarranno chiusi.

Festeggiamenti anche a Vascagliana

Iniziano i festeggiamenti anche in frazione Vascagliana dal 19 al 24 agosto. In locandina il programma completo.

Sul sito del comune la piattaforma “IOLAVORO”

E’ disponibile sul sito del comune un link al servizio “iolavoro”, piattaforma di job matching tra ricerca e offerta di lavoro. I servizi offerti dalla piattaforma sono gratuiti.

Anche per il 2023 il progetto Calendaria

L’Amministrazione ha aderito al progetto Calendaria 2023, a cura della commissione toponomastica femminile: la pubblicazione mette in risalto alcune figure femminili che ricoprono ruoli di rilievo nei paesi dell’Unione Europea.

5700 euro per partecipare al Palio di Asti

L’Amministrazione ha stanziato una spesa di 5714, 29 Euro a parziale copertura delle spese di organizzazione del Palio di Asti da parte del comune del capoluogo. L’impegno di spesa viene richiesto a tutti i comuni partecipanti come condizione per poter correre.