A San Damiano d’Asti la mostra “Grandi Fotografi Astigiani”

Dopo il successo della mostra “Grandi Fotografi Astigiani” ospitato lo scorso inverno dal Museo

Diocesano di Asti, la Sezione Fotografia della Polisportiva C.R. Asti, con il patrocinio del Comune di San Damiano d’Asti, presenta una seconda edizione.

Tale iniziativa, che rientra nei festeggiamenti del settembre sandamianese, si svolgerà presso il salone dei “Padri Dottrinali” (via Rosine 2, a San Damiano d’Asti) nel periodo dal 3 al 25 settembre, con ingresso gratuito. Si precisa che, in tale occasione, si potranno ammirare tutte le opere già esposte nella precedente edizione, arricchite dalle foto di due “Grandi” fotografi locali.

Lo slogan della manifestazione sarà: “Grandi fotografi astigiani incontrano Ferrero Luigi e Ferrero ROberto, fotografi in San Damiano d’Asti”.

Gli orari saranno i seguenti:

sabato 16 – 19; domenica mattina 9,30 – 12,30, 16 – 19

Per informazioni e per visite settimanali di gruppi o scolaresche contattare i numeri 3473846920 – 3357852303.