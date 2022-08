A Nizza Monferrato in programma la mostra fotografica “Testimoni” di Sergio Ardissone

Volti, sguardi, posture di donne, uomini, bambini, storie in immagini di popoli lontani, sulle strade sconfinate di un mondo che sta scomparendo: è la mostra fotografica di Sergio Ardissone in programma a Nizza Monferrato dal 26 agosto al 19 ottobre nelle Sale Nobili di Palazzo Crova.

Gli scatti, una mirabile selezione degli innumerevoli momenti di viaggio in oltre 70 Paesi, costituiscono un distillato di sacralità, vite, suggestioni, luoghi inesplorati, riti misteriosi.

Sono ritratti senza nome, muti testimoni che paiono interpellarci, offrendoci la loro più intima anima.

L’esposizione, che si snoderà tra la Galleria Art 900 e il Palazzo del Gusto, ė voluta dalla Città di Nizza Monferrato- Assessorato alla Cultura, l’Associazione Davide Lajolo, l’Accademia di Cultura Nicese L’Erca.

Proprio presso l’Auditorium Trinità, sede dell’Erca, si terrà – in anteprima giovedi 25 agosto alle ore 21 – una serata di immagini inedite, corredate dal racconto di più di 40 anni di viaggi a cura dell’autore, il fotografo e giornalista astigiano Sergio Ardissone.

L’appuntamento ( a ingresso gratuito) vuole offrire alla città e non solo occasioni di bellezza, di fascino, I racconti di vita vissuta in ambienti inaccessibili ai più.

L’esposizione “Testimoni” poi , che durerà quasi due mesi, vuole essere suggestione,fascino, vuole interrogarci sul destino dell’uomo e degli uomini del mondo intero. Vuole offrire la possibilità di viaggiare lungo la Via della Seta, in Tibet, in Nepal, fino all’Artico.

La fotografia che compare nella locandina era stata scattata nel 1990 in un villaggio del Pamir Cinese e rappresenta l’emblema di questi mondi lontani fantastici, ricchi di mistero e di storia. Gli orari di esposizione saranno: sabato e domenica dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

Negli altri giorni, su prenotazione, telefonando in Biblioteca Civica Umberto Eco (tel.0141 720598), presso l’ufficio del Turismo (0141 441565 ) o rivolgendosi direttamente all’Enoteca Regionale.

La rassegna già presentata ad Asti nel 2018, ha già avuto grande risonanza anche a Costigliole d’Asti e ad Aosta.

Nizza si appresta quindi a costituire un’ ulteriore suggestiva tappa di questo viaggio emozionante.