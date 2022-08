A Montegrosso d’Asti in mostra le marionette di Vincenzo Tartaglino

Una nuova mostra a Montegrosso d’Asti, organizzata e curata dal Lions club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti in collaborazione con la Confraternita dei Battuti e l’Amministrazione comunale di Montegrosso d’Asti, verrà inaugurata domenica 14 agosto alle 19.

La mostra “Le Marionette” di Vincenzo Tartaglino è un tributo alla pluridecennale attività dell’ultimo marionettista astigiano, un’esposizione dal sapore antico dedicata a un astigiano che ha impiegato tutto il suo talento, il suo cuore e la sua passione per la gioia dei bambini e non solo. La magia delle marionette affascina da sempre i più piccoli e conquista anche i grandi, la bellissima collezione di Vincenzo Tartaglino, che riassume decenni di passione e arte, racconta bellissime storie e stimola la fantasia.

Vincenzo Tartaglino, figlio di un calzolaio, da cui apprende il mestiere e la manualità, dagli anni ’60 lavora in fabbrica, ma coltiva la passione per il teatro delle marionette. L’artista realizza le marionette, in legno e creta, poi ne confeziona i vestiti in stoffa. I personaggi delle sue storie spaziano dalle marionette tradizionali ai personaggi dei romanzi cavallereschi, a quelle delle fiabe e leggende della tradizione italiana fino ai personaggi Disney.

“Dopo il successo riscontrato ad Asti, per il Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti – afferma la presidente Maria Teresa Citino – è un piacere poter portare iniziative di questa importanza anche a Montegrosso in occasione dei festeggiamenti patronali, al fine di diffondere e far conoscere attività artistiche interessanti presenti sul nostro territorio, come le opere del maestro Tartaglino.”

La mostra, allestita nella chiesa della SS. Annunziata (Chiesa dei Battuti), via Garibaldi nel centro storico, sarà visitabile dal 14 al 28 agosto e a settembre la domenica mattina e su richiesta (per info e prenotazioni 389 1369000). Orari apertura: Domenica 14 Agosto: 19:00/20:30 – 21:00/23:00; Lunedì 15 Agosto: 19:30/23:00;

Martedì 16 Agosto: 10:00/12:30 – 16:30/18:30 – 20:30/23:00; Mercoledì 17 Agosto: 18,30/21:00; Sabato 20 Agosto: 16:30/19:30; Domenica 21 Agosto: 10:00/12:00 – 16:30/19:30; Martedì 23 Agosto: 10:00/12:00 – 16:30/18:00; Domenica 28 Agosto: 10:00/12:00

locandina mostra Le Marionette