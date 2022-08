A Montechiaro iniziano i festeggiamenti patronali pensando al Palio

Il sindaco di Montechiaro Paolo Luzi ed il rettore Renzo Cordero, hanno annunciato i prossimi impegni di avvicinamento al Palio del Comune di Montechiaro

Si inizia sabato 27 agosto con la Summer Night Party con dj Toyu; martedì 30 agosto, “Scompiglio per le vie di Montechiaro” , presentazione in tour di Jonathan Bartoletti accompagnato dai musici e sbandieratori bianco -azzurri. Mercoledì 31 agosto, anteprima di Montechiaro al Palio di Asti mentre venerdì 2 settembre cena propiziatrice.

Tenendo da parte la scaramanzia, il Comitatoha pensato di rinfrescare il logo che ha celebrato la vittoria del 1981, tenendo in spolvero il trabattello per aggiornare subito il dipinto in caso di vittoria alla sera del 4 settembre.