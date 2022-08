A Mombercelli torna il REwineD Festival

Fervono i preparativi a Mombercelli dove, dal 26 al 28 agosto, torna il grande appuntamento con il REwineD Festival per una quarta edizione all’insegna delle buona musica e di enogastronomia di altissima qualità.

Saranno tre serate a base di piatti della tradizione ma non solo, ritorna infatti anche il menù di pesce, molto apprezzato nelle precedenti edizioni. Si comincia venerdì 26 con la cena piemontese a base di agnolotti, insalata estiva, peperoni con salsa, roastbeef con patate e dolci, e Sciarada Band con il suo party rock.

Sabato 27 si prosegue con Francesca Mazzuccato e la sua orchestra, e un ricco menù a base di Gran fritto misto di pesce ma si potranno anche gustare acciughe fritte, insalata di mare, polpo e patate, vitello tonnato, agnolotti al ragù, ravioli di pesce e dolci.

Gran finale domenica 28 agosto dove si replica con il menù del sabato, accompagnati dalla musica di Omar Lambertini.

Alle cene è gradita la prenotazione al 328 4080041.

“Ringrazio il nuovo direttivo per l’organizzazione della festa. – commenta il Sindaco di Mombercelli, Ivan Ferrero, riconfermato alla guida del suo paese nella tornata elettorale di giugno – L’impegno richiesto è molto ma anche quest’anno avremo sicuramente una tre giorni all’insegna della qualità sia per gli spettacoli che per gli aspetti enogastronomici. Ringrazio in maniera particolare il presidente della proloco Antonio Molendi per l’attenzione dedicata ai dettagli e gli faccio un grande in bocca al lupo per questo mandato, che sicuramente sarà all’insegna della collaborazione reciproca.”