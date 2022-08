Mattinata all’insegna della tradizione a Incisa Scapaccino, quella di oggi, martedì 16 agosto, dove si è tenuta la Fiera del bestiame e delle macchine agricole.

In mostra bovini ed equini, che sono stati premiati nell’ambito dell’evento organizzato dal Comune di Incisa. In particolare, i cavalli di Traditional Ranch sono stati protagonisti della mattinata, con spettacoli e giri di prova per i più piccoli.

A fare gli onori di casa, il Sindaco Matteo Massimelli, che ha accolto l’Assessore regionale Marco Gabusi e diversi sindaci del territorio, che hanno consegnato i riconoscimenti agli allevatori che hanno portato i capi alla fiera nonché le macchine agricole antiche.