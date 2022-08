A Guarene venerdì torna “La notte delle chitarre”

Dopo il grande successo del concerto di Mauro Ermanno Giovanardi, Guarene Musica prosegue questo venerdì 12 agosto, con la notte delle chitarre con Michele Libraro e Fabio Barbagallo, entrambi esponenti italiani della chitarra classica. In programma musiche della tradizione napoletana e italiana e l’immancabile tango che sulle sei corde acquisisce un fascino particolare.

Protagonisti due eccellenze della chitarra classica italiana: Michele Libraro e Fabio Barbagallo. Si alterneranno sul palco di Guarene Musica presentando musica di compositori come Tisserand, York, Paganini, Garcia Velasco fino alle immancabili composizioni di musica argentina e brasiliana.

L’appuntamento successivo è per domenica 28 agosto con Filippo Cosentino, “Musica per l’anima”.

Il festival è interamente a ingresso gratuito e adatto alle famiglie . In piazza Roma inoltre sarà attivo un servizio bar

Il link per la prenotazione dei biglietti è il seguente: https://dragonflymusicstudio.com/guarene-musica/

Ph credit Adriana Riccomagno