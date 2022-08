A fine agosto è nuovamente tempo di poesia: torna il Premio Roddi

Nella primavera di questo 2022 l’Associazione Culturale “Premio Roddi” ha bandito la XXVII edizione del Concorso di poesia a tema libero in lingua italiana, in lingua piemontese e nelle lingue minoritarie del Piemonte dedicato agli adulti. Il concorso comprende anche il Premio “Alba Beccaria” – riservato ai più giovani nelle sezioni: scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado – più due premi speciali: “Opera collettiva” per i bambini della scuola primaria e secondaria di I grado e “Gianni Rodari” dedicato ai piccoli della scuola dell’infanzia.

Anche quest’anno le opere pervenute, circa 880, sono state selezionate dalla giuria guidata dal Prof. Valter Boggione e composta da: Margherita Bertero, Silvia Brovia, Loredana Cagnasso, Marinella Castagnotti, Carla Cavallotto, Laura Della Valle, Anna Maria Detoma, Giacomo Giamello, Pierantonio Milone, Francesco Occhetto, Giancarlo Ricatto, Diego Riccobene, Federico Tubiello.

È possibile consultare l’elenco dei premiati sul sito www.premioroddi.com

La Cerimonia di premiazione 2022 avrà luogo domenica 28 agosto 2022 alle ore 16.30 in piazza Umberto I a Roddi.

Presieduta dal Prof. Valter Boggione, sarà arricchita dalla lettura delle poesie vincitrici, a cura di Loredana Cagnasso e Gianfranco Coscarella, e dall’accompagnamento musicale di Silvia G Cavallotto.

Le poesie premiate e quelle segnalate sono inserite nell’Antologia letteraria del Concorso che viene pubblicata annualmente e distribuita nel corso della cerimonia di premiazione.

A partire dal mese di settembre i testi delle poesie pubblicate saranno disponibili anche sul sito www.premioroddi.com e sulle pagine Instagram e Facebook dell’Associazione.

La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita, è gradita la prenotazione tramite mail: premioroddi.poesia@gmail.com

o WhatsApp: 350 9870692.