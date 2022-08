A Cortazzone omaggio ai grandi cantautori della scuola genovese

Prosegue “Basta che siate giovani! Teatro dal nord al sud dell’astigiano”, festival teatrale realizzato con il Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e dellaFondazione CRT; il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Direzione Regionale Musei Piemonte, delle associazioni culturali: I Cerchi nell’Acqua ODV e InCollina.

Venerdì 2 settembre alle 21,20 a Cortazzone il belvedere della chiesa di San Secondo farà da cornice “Viaggio nella canzone d’autore” con Anna Maria Castelli con Adriàn Fioramonti e Thomas Sinigaglia. Si tratta di una prima regionale.

“Viaggio nella canzone d’autore” è l’omaggio di Anna Maria Castelli ai grandi cantautori della cosiddetta “scuola genovese”.

Un vero e proprio viaggio attraverso canzoni come “Bocca di rosa” di Fabrizio De André, “Via con me” di Paolo Conte o la bellissima “Ritornerai” di Bruno Lauzi, un repertorio di una popolarità straordinaria ma, al tempo stesso, reso nuovo grazie all’esecuzione ed interpretazione di colei che ormai viene considerata, a tutti gli effetti, un’interprete raffinata e unica nel suo genere. La teatralità di Anna Maria Castelli infatti, caso unico e straordinario di “cantattrice”, restituisce alla

parola il ruolo di protagonista mettendo in luce le sfumature più nascoste dei brani e creando nuove suggestioni.

Al suo fianco il chitarrista argentino Adriàn Fioramonti che unisce alla sua sensibilità un linguaggio unico nel suo genere e la fisarmonica di Thomas Sinigaglia.

Ingresso libero e senza prenotazione. Per informazioni: http://concorsoteatrale.gabrieleaccomazzo.it/

[Fonte foto: Wikipedia]