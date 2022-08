A Castell’Alfero l’atteso ritorno dello storico torneo del “balon cit”

Torna, dopo due anni di assenza causa covid, lo storico torneo del “balon cit” che quest’anno infiammerà ancora una volta la “Bombonera” di Castell’Alfero.

Questo sport, caratterizzato da campo, palla e porte ridotte rispetto al calcio e dalla mancanza di un portiere, rappresenta una vera e propria tradizione del paese che ogni anno entusiasma giovani ma anche veterani; sono stati proprio quest’ultimi ad organizzare la trentaduesima edizione del balon cit castellalferese che si terrà a partire dal 5 settembre. Le partite, suddivise in due tempi da 15 minuti ciascuno, verranno giocate nel classico sferisterio del paese che corrisponde a una parte integrante del gioco visto che un lato viene delimitato dallo stesso muraglione che potrà essere utilizzato come “sponda” durante le fasi del match.

Le squadre, composte da un massimo di otto elementi e che potranno scendere in campo in quattro portandosi due riserve, dovranno effettuare l’iscrizione entro il 31 agosto e si suddivideranno in maschili, giovanili e femminili.

Trattandosi di una competizione non agonistica non è richiesta una speciale visita medica ma si dovrà presentare prima dell’inizio del torneo una dichiarazione liberatoria di responsabilità.

Inoltre, perché ci sia un’atmosfera di festa e di divertimento collettivo, ogni sera ci sarà musica e un servizio bar gestiti dalla Pro Loco di Castell’Alfero.