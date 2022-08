A Castagnole Lanze fervono i preparativi per la 163^ Fiera della Nocciola: ecco il programma

Lunedì 29 Agosto a Castagnole delle Lanze avrà luogo la 163^ edizione della Fiera della Nocciola.

L’Assessore all’Agricoltura Mario Coppa definisce questa ormai longeva tradizione come “l’evento più atteso sul tema della Nocciola capace di attirare sempre numerosissimi ospiti, attratti dal programma e dal grande richiamo della battitura del prezzo di riferimento dell’annata. Castagnole delle Lanze come ogni anno apre le porte ad un grande pubblico invitato a scoprire o riscoprire un evento che celebra con impegno una eccellenza coltivata in un territorio riconosciuto particolarmente vocato e bello, incluso nel panorama Unesco”.

La giornata si aprirà alle ore 9,30 con la grande rassegna espositiva di macchine agricole e industriali per la coltivazione, raccolta e trasformazione della Nocciola.

Seguirà alle ore 10 la Rubrica di Paolo Tibaldi “Abitare il Piemontese”, un momento dedicato alla scoperta del significato di termini, parole, modi di dire e aneddoti piemontesi.

Subito dopo si lascerà spazio all’evento centrale della Fiera, la presentazione del volume intitolato “Langhe tra nebbie e tradizioni dedicato a un itinerario nelle Langhe” che fa parte della collana PAESAGGIO ITALIA edita da Repubblica con National Geographic. Paesaggio Italia, curata da Anna Mainoli, è stata pensata come un lungo viaggio – in 12 libri per 12 mesi – attraverso l’Italia nella sua accezione migliore possibile, quella della cultura e della lentezza, per la scoperta, o la riscoperta, di un territorio unico. Saranno presenti: Anna Mainoli, direttrice della Collana PAESAGGI ITALIA, Alessandra Coppa, curatrice del volume LANGHE NEBBIE E TRADIZIONE, Antonio Degiacomi, Direttivo Centro Studi Tartufo Bianco d’Alba. Modera: Alessandra Morra, direttrice del festival culturale, In Poetica.

Alla presenza di numerose autorità, il programma della giornata proseguirà con la premiazione dell’ottava edizione del Concorso Qualità Nocciola Piemonte IGP, organizzato con il patrocinio Nocciole Marchisio di Cortemilia caratterizzato dalla partecipazione allargata ai produttori residenti nel territorio piemontese e la cerimonia tanto attesa della proclamazione del prezzo 2022.

