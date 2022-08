A Castagnole Lanze apre la mostra “Un arcobaleno di pace”

Sarà inaugurata sabato 27 agosto alle 17.30 la mostra “Un arcobaleno di pace: colori mediterranei dalla Sicilia al Piemonte” con le opere di Bartolomeo Bono. L’esposizione si terrà a Castagnole delle Lanze nella Ex Chiesa della Confraternita dei Battuti Bianchi

dal 27 Agosto al 20 Settembre.

Le quattordici opere in mostra rappresentano una sintesi della produzione di Bono degli ultimi anni, alcune di esse ed in

particolare il trittico posto sullo spazio rialzato del coro hanno un forte carattere sociale.

Queste vogliono esprimere la profonda partecipazione emotiva dell’artista a tematiche drammatiche come la guerra, la spiritualità e

la rinascita.

Le opere esposte sulle pareti laterali della chiesa esprimono la sua vitale creatività ed interpretano paesaggi, composizioni di strumenti di lavoro e musicali, pesci, uccelli, paesaggi, campi di grano, fuochi e mare.

Tutte sono accomunate dal rimando concettuale al Mediterraneo ed il colpo d’occhio di dettaglio e d’insieme, non può che portare lo

spettatore alle splendide spiagge, agli agrumeti, alle barche e ai paesaggi marini della meravigliosa Sicilia.