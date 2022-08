A Calamandrana la mattinata di oggi, lunedì 8 agosto, è stata animata dalla storica Fiera del Bestiame, la mostra mercato del vitello svezzato di razza piemontese organizzata dal Comune, con un ricco montepremi che ha portato a premiare otto categorie di bovini. Giunta alla 62a edizione, la fiera del bestiame è una delle più tipiche manifestazioni della tradizione del territorio, che richiama l’attenzione di un pubblico variegato di ogni età.

A fare gli onori di casa e ad accogliere le numerose autorità pervenute, il Sindaco di Calamandrana, Fabio Isnardi che commenta così: “Questa manifestazione è la più storica tra quelle organizzate nel nostro Comune e vuole rappresentare un omaggio ad una parte importante della nostra economia, gli allevatori, un modo per ringraziarli soprattutto in questo periodo in cui stanno affrontando diverse difficoltà.”

“E’ un momento molto, molto difficile per gli allevatori” ribadisce anche lo storico veterinario ufficiale della fiera di Calamandrana, Fausto Solito sottolineando come questa sia una fiera da un target molto ampio con tanti capi premiati: “Calamandrana oggi è al centro del mondo con questa fiera estiva che non delude mai”. Per lui, quella del 2022 è la sua personale 52a fiera in cui è coinvolto nell’organizzazione: “Ormai ho superato le nozze d’oro“, il suo commento.

L’esposizione si è conclusa con il momento delle premiazioni, a cui sono intervenuti il vicepresidente della Regione Fabio Carosso, l’Assessore all’Agricoltura Marco Protopapa e il Direttore dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, nonchè commissario straordinario per la peste suina, Angelo Ferrari, insieme a tanti sindaci e amministratori del territorio.