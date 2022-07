Venerdì altro appuntamento per la rassegna teatrale amatoriale “”E che.. sia…Spettacolo!!!”

Prosegue con successo la rassegna teatrale amatoriale “E che.. sia…Spettacolo!!!“(dedicata a Luciano Nattino),organizzata dal Crasl19, dalla FITel provinciale e dalle compagnie partecipanti.

Venerdì 15 luglio alla Lipu di Tigliole si è esibito il Gruppo Folk J’arliquato che ha presentato “Ancor asse’ che podima cante'”una serie di canzoni popolari piemontesi.

Venerdì’ 22 luglio alle ore 21,15 al Circolo Remo Dovano/Way Assauto in Corso Pietro Chiesa 20 ad Asti, andrà invece in scena il gruppo “dal Teatro…e Poi” con “CHAPEAU”.

In scena: Ileana Pastrone, Daniele Barcaro, Teresa Avitabile e Annamaria Bosco.

E’ gradita la prenotazione:3483642949(Lina) dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 e il giorno dello spettacolo oppure suWhatsapp 348564771