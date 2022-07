Venerdì a Mombaruzzo lo spettacolo di Enrica Tesio “Il settimo giorno LUI si riposò, io no”

Attraverso Festival 2022 farà tappa a Mombaruzzo venerdì 22 luglio. L’appuntamento, gratuito, è alle ore 21 nel cortile della scuola con lo spettacolo di Enrica Tesio “Il settimo giorno LUI si riposò, io no”.

Enrica Tesio, torinese copywriter, blogger e autrice, ha cominciato a interrogarsi quando ha deciso di scrivere Tutta la stanchezza del mondo (Bompiani 2022), da lei ironicamente definito “diario privato di fatiche collettive” in cui l’autrice si rende portavoce della schiera dei «multistanchi», quelli che alla domanda «come stai?» rispondono in coro «stanchi», o «esauriti» o «esausti». Come se la stanchezza, socialmente accettata, fosse effetto collaterale di una vita degna di definirsi tale.

Nel reading spettacolo “Il settimo giorno LUI si riposò”, io no in scena a Mombaruzzo Enrica Tesio racconta le 12 fatiche, come quelle mitologiche, ma, in questo caso, quotidiane. Un modo per esorcizzare questa fatica, che di questi tempi è quasi ideologizzata, e che affronta delle situazioni universali con la giusta ironia. Con il suo sguardo sulla maternità, sul lavoro, sul sesso e sulla femminilità, Enrica ci ricorda che non è necessario essere sempre performanti e coraggiosi, un promemoria per ricordarci che, sì, va bene anche staccare e riposarci, magari leggendo un buon libro.