Venerdì 29 luglio assemblea dei soci della Cooperativa della Rava e della Fava

Venerdì 29 luglio presso la Bottega di via Cavour 83 in Asti con inizio alle ore 17,30 si terrà l’assemblea dei soci della Cooperativa Della Rava e Della Fava.

Anche per questa seduta è prevista la doppia possibilità per i soci di partecipare di persona o tramite piattaforma on line; per avere l’indirizzo web scrivere mail ad altromercato@ravafava.it indicando nome cognome, cellulare identificativo e numero tessera soci.

L’Assemblea andrà a presentare, discutere ed approvare il Bilancio economico al 31-12-2021 con presentazione delle relative relazioni accompagnatorie da parte del Consiglio di Amministrazione e Revisore Contabile della Cooperativa.

Tempo di bilanci e di progetti a medio e lungo termine per una cooperativa al suo 36° anno di attività sul nostro territorio.

