Una serata solidale a sostegno delle iniziative di Fondazione Paideia a Orsolina28

Si è tenuto ieri sera l’evento Sotto le Stelle a Orsolina28, un’occasione speciale per sostenere le iniziative di Fondazione Paideia dedicate ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, con un percorso gastronomico curato da Matteo Baronetto, chef del ristorante Del Cambio di Torino.

A far da cornice alla serata, un menù frutto della fusione equilibrata tra la cucina di Baronetto e la filosofia di Orsolina28: sperimentazione, tecnica, intuizione creativa e amore per la materia prima incontrano i prodotti del territorio, coltivati con tecniche agronomiche avanzate nel pieno rispetto dell’ambiente e della tradizione.

Sotto le Stelle si inserisce in uno dei progetti più significativi e longevi della Fondazione: Estate Paideia. Circa 50 famiglie, per sei settimane tra fine giugno e inizio agosto, vivono un’esperienza di vacanza immersi nella natura, partecipando ad attività sportive, ludiche e di orticoltura in compagnia di un gruppo di volontari a loro supporto. L’iniziativa Estate Paideia dal 2001 ad oggi ha offerto a circa 800 famiglie con oltre 1500 bambini con disabilità la possibilità di trascorrere una settimana di vacanza e condivisione all’insegna del benessere, dello svago e della socializzazione, in uno spazio raccolto che facilita momenti di incontro e di scambio.

“Grazie alla generosità di Orsolina28, Del Cambio e dello chef Baronetto abbiamo vissuto una serata speciale a sostegno del progetto Estate Paideia, – racconta Fabrizio Serra, Segretario Generale di Fondazione Paideia – per offrire tante altre preziose occasioni di vacanza ai bambini con disabilità che seguiamo e alle loro famiglie. Per noi, da oltre 20 anni, ogni estate rappresenta una concreta possibilità per essere d’aiuto alle famiglie in difficoltà. Quando si convive con la disabilità, la vacanza viene vissuta come inaccessibile per tante ragioni; per questo, lavoriamo sul diritto dei genitori e dei bambini a vivere esperienze divertenti, ma soprattutto di riscoperta del benessere, promuovendo momenti di felicità. Nei momenti di fatica, la vacanza, il benessere e lo spazio per se stessi diventano quelle ancore cui ci si aggrappa, grazie alle quali si riesce a superare un momento particolarmente difficile”.

FONDAZIONE PAIDEIA

La Fondazione Paideia opera ogni giorno per offrire un aiuto concreto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie. Nata nel 1993 per iniziativa delle famiglie torinesi Giubergia e Argentero, Paideia si impegna per costruire una società più inclusiva, responsabile e attenta ai bisogni di tutti. Perché nessuna famiglia possa sentirsi sola e nessun bambino escluso. Paideia sostiene e accompagna ogni anno circa 700 famiglie con bambini con disabilità, con il coinvolgimento di oltre 400 volontari che scelgono di donare parte del proprio tempo per partecipare alle attività con i bambini e le loro famiglie.

fondazionepaideia.it

ORSOLINA28 ART FOUNDATiON

Centro internazionale per la danza, residenza artistica per coreografi professionisti, sede di workshop e masterclass aperti a studenti di danza e danzatori professionisti, teatro all’aperto per un cartellone estivo di spettacoli, il tutto circondato da ventimila metri quadri di terra coltivata secondo i principi dell’agricoltura biologica e gestito minimizzando al massimo l’impatto ambientale.

Simony Monteiro, brasiliana di origine, ma newyorkese di nascita, dove ha studiato presso la prestigiosa SAB – School of American Ballet e l’Alvin Ailey Dance Theatre, fonda Orsolina28 Art Foundation nel 2016, trasformando un angolo tra i più suggestivi del Monferrato – Patrimonio dell’Umanità Unesco – in un centro internazionale per la danza tra i più rispettati a livello internazionale, con il duplice obiettivo di offrire ai professionisti uno spazio per formarsi e creare. E a tutti l’opportunità di sperimentare le sensazioni del corpo in movimento, in totale condivisione tra uomini e natura. A Orsolina28 si balla, si sperimenta, si mangia, si dorme e si vive insieme. Gli studenti, i coreografi, le compagnie e gli ospiti hanno modo di sperimentare una condivisione autentica, riconnettersi con la natura e rigenerare il corpo e lo spirito. L’affiatamento e l’energia che si creano permeano il luogo, diventando elementi essenziali quanto la formazione proposta e gli spazi.