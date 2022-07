Una delegazione dell’Amministrazione astigiana ha fatto visita a Liu Kan, Console generale della Cina a Milano

Ieri, Liu Kan, Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, ha incontrato il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, il Presidente del Consiglio Comunale, Federico Garrone, e una delegazione di cinque persone, tra cui gli assessori Monica Amasio e Loretta Bologna.

Il console si è congratulato per la prima volta con Rasero per la sua rielezione a sindaco di Asti e lo ha ringraziato per il suo impegno a lungo termine sullo sviluppo di relazioni amichevoli con la Cina, sulla promozione della cooperazione pragmatica e sulla cura delle imprese cinesi e finanziate dalla Cina all’estero. “Si spera che le parti colgano l’opportunità per rafforzare ulteriormente la cooperazione in vari campi come l’economia, il commercio, la cultura e il turismo” ha affermato il Console.

Il primo cittadino, invece, ha ricordato come durante il suo primo mandato ha attivamente promosso le relazioni amichevoli con la Cina, ha rafforzato la cooperazione con città sorelle come Nanyang e ottendendo molti risultati. “In futuro continuerò a mantenere stretti contatti con il consolato generale e ad intensificare gli scambi economici, commerciali e culturali con la Cina” ha dichiarato.