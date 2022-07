Un nuovo cane guida per Renata Sorba: “Benvenuto Robin”

Riceviamo e pubblichiamo da Renata Sorba

Con grande gioia vi comunico che venerdì 15 luglio mi è stato consegnato, dall’addestratore Davide Ballabio della Scuola di Limbiate, Robin, un bellissimo labrador.

Il nuovo cane guida ha diciassette mesi e sta affrontando un periodo di “affiatamento” e fra una decina di giorni incomincerà a conoscere e a guidarmi per le vie della città.

Grazie al contributo di privati e dei LYONS OST di Asti tutto ciò è stato possibile. Intendo ringraziare tutti per la generosità e l’affetto che mi hanno dimostrato e che continuano a testimoniarmi.

Robin mi permetterà di riprendere la mia vita in autonomia e in tranquillità.

Renata Sorba