“Un grazie di cuore a tutti i medici e operatori del reparto Medicina B per la bravura, attenzione e dedizione rivolta a tutti i pazienti”

Riceviamo e pubblichiamo

Egregio direttore,

Le scriviamo a seguito dell’esperienza trascorsa nel reparto da nostra madre la signora Zuccaro Renata persona anziana di 86 anni, recente paziente del reparto Medicina B.

Desideriamo esprimere alcune considerazioni e, soprattutto, la nostra sincera gratitudine a tutto il personale medico, agli infermieri e alle OSS dell’intero reparto. Non è scontato trovare delle persone che facciano il proprio mestiere con tanta sensibilità e umanità, non solo con il paziente ma anche con i famigliari. Anche se a volte ci si lamenta della nostra struttura sanitaria, per le mancanze e inefficienze del sistema, c’è anche una buona sanità con alti livelli di professionalità e specializzazione. Una sanità d’eccellenza, di cui siamo stati recentemente testimoni, condotta da ottimi medici e operatori impegnati giornalmente con grande umanità, serietà e capacità.

La degenza nel reparto di nostra madre, ci ha spinto a inviarLe questo ringraziamento per la serietà, la professionalità e la grande umanità dimostrata. Da quando si viene ricoverati e per tutto il tempo di ricovero ci si ritrova all’improvviso fra aghi, fili e strumenti di ogni genere, e quindi anche l’aspetto emotivo delle persone, insieme alle cure mediche, fondamentali per sopravvivere, ha bisogno di quel sostegno che dia la forza a paziente e familiari di andare avanti mettendo in fila l’uno dopo l’altro attimi che sembrano eterni.

Nel reparto questo sostegno l’abbiamo respirato giorno dopo giorno, mentre un momento dopo l’altro abbiamo apprezzato la passione con cui ogni singolo operatore, medico, infermiere o personale di servizio che fosse, ognuno a suo modo, si dedica quotidianamente ai pazienti.

Sorrisi, frasi non scontate, parole di sostegno e di conforto non costano nulla, ed in questo reparto sono stati donati con generosità: gli infermieri e le oss hanno accudito nostra madre con amore ed attenzione mentre i medici, con straordinaria disponibilità, hanno agito con grande professionalità facendo di tutto per mantenerci informati in maniera chiara e schietta, usando sempre la dovuta attenzione e la necessaria cura nelle parole.

Un grazie di cuore quindi va a tutta l’equipe medica e a tutti gli operatori (infermieri e OSS) per la particolare bravura, attenzione e dedizione rivolta quotidianamente a tutti i pazienti.

Armando e Alessandra Cerrato