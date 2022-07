“Tutariel Live Show”: serata comica al Castello di Calosso

Segnate la data e assicuratevi un posto se volete trascorrere una serata divertente. E’ infatti in programma a Calosso, una serata comica per gli appuntamenti estivi di “Calosso c’è”. Sabato 6 agosto fa tappa il Live Show “Tutariel!” nel parco del Castello, messo a disposizione per gli eventi estivi dalla famiglia Balladore Pallieri.

Protagonisti della serata, ad ingresso libero, sono i comici Marco Marzocca, nelle vesti del famoso assistente domestico Ariel, e Stefano Sarcinelli, nel ruolo del tutor, per impartire curiose e divertenti lezioni per la gestione delle problematiche casalinghe con comiche soluzioni.

L’inizio è fissato alle 21,30. Per informazioni info@spettacoli.pro