Trattore “sfrenato” dal cortile finisce sulla strada

Intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio, sabato 16 luglio, a Maranzana per la messa in sicurezza di un trattore che era parcheggiato in un cortile, ma si è “sfrenato”, per cause ancora in corso di accertamento, e, per via della leggera pendenza è finito nella strada sottostante.

Sul.posto la squadra di Nizza Monferrato con due mezzi, i carabinieri e la protezione civile. Non risultano coinvolti nell’incidente né persone, né altri mezzi.