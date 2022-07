Torna il festival organistico internazionale della Cattedrale di Asti “Notte d’Organo”: si parte con il concerto di Angel Hortas

Anche quest’anno torna Notte D’Organo, il festival organistico internazionale della Cattedrale di Asti, organizzato dall’Istituto Diocesano Liturgico-Musicale di Asti per il tredicesimo anno consecutivo.

Nata da un’idea del parroco don Paolo Carrer, la rassegna intende valorizzare gli organi storici del Duomo, creare una sorta di cornice alla solennità liturgica dell’Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), e offrire un’occasione per una visita serale della splendida chiesa. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21. La rassegna gode del patrocinio del Comune di Asti. La direzione artistica è di Daniele Ferretti. Quest’anno gli artisti ospitati si esibiranno con il seguente calendario:

29 Luglio ore 21

Angel Hortas (ES)

musiche di: Gabrieli, Muffat, Picchi, Arauxo, Cabanilles, Bach, Torres, Guilmant

Clicca qui per scaricare il programma —->>>> Programma Hortas

5 Agosto ore 21

Markku Mäkinen (FI)

musiche di: Muffat, Kerll, Hofhaimer, Bunk, Beethoven, Petrali

19 Agosto ore 21

Fredrik Albertsson (SE)

Musiche di: Dubois, Liszt, Bach, Schumann, Guilmant, Esposito, Lefébure-Wely

26 Agosto ore 21

Eugenio Maria Fagiani (I)

Musiche di: Sborgi, Valerj, Dandrieu, Morandi, Padre Davide da Bergamo

CURRICULUM VITAE Angel Hortas

L’organista, clavicembalista, direttore e cantante spagnolo Angel Hortas è nato a Jerez de la Frontera iniziando al Conservatorio Comunale di Jerez, nelle materie di Solfeggio, Piano e Violino sotto la direzione del suo fondatore, Joaquín Villatoro.

Ha proseguito gli studi presso il Conservatorio Superiore di Musica “Manuel Castillo” di Siviglia, dove ha studiato Organo con José Enrique Ayarra, Violino con Jose Gámez, Canto con Maruja Troncoso, Direzione di coro con Ricardo Rodríguez Palacios. Premi d’onore di fine carriera in tutte le specialità con il massimo dei voti. Ha studiato inoltre direzione d’orchestra e di coro a Cordova con Francisco Navarro ea Colonia (Germania) alla Staatliche Hochschule für Musik con Michael Luig. Canto completo con gli insegnanti Teresa Loring, David Mason e Juan Luque. Corsi avanzati con W. R. Talsma (Olanda), Heribert Breuer (Germania), Jean Guillou (Francia), Daniel Vega Cernuda (Spagna), Daniel Roth (Francia), Pieter van Dijk (Olanda), Wolfgang Zerer, Lorenzo Ghielmi (Italia) e Michel Bouvard (Francia).

Dal 2006 è Maestro di Cappella e Organista titolare della Cattedrale di Jerez.

Concerti come Organo e Clave Player, così come Organo-Tromba, Canto-Organo, Canto-Piano, Violino-Clave per quasi tutta la geografia nazionale. Concertista ospite del Ciclo di Musica Sacra dell’Ecuador con concerti a Quito e Portoviejo. Partecipa anche a numerosi cicli d’organo come “Organi storici di Siviglia”, Venerables (Siviglia), Cattedrale di Siviglia, nonché festival a Gibilterra, Torre de Juan Abad (Ciudad Real), Lucena, Montilla, Granada, ecc. Festival Internazionale di Bydgoszcz (Polonia), Torres Vedras (Portogallo)

Direttore principale e artistico dell’Orchestra della Città Autonoma di Ceuta, Professore di Linguaggio Musicale al Conservatorio Professionale di Musica “Joaquín Villatoro” di Jerez, Membro Ordinario della Reale Accademia di Scienze, Arti e Lettere di San Dionisio. Direttore- Fondatore del Coro d’Opera del Teatro Villamarta di Jerez dal 1997 al 2006. Direttore fondatore della Cappella Musicale della Cattedrale di Jerez. Fondatore e direttore del Ciclo Organistico Internazionale “Diocés de Asidonia-Jerez” e del Ciclo Internazionale di Alcalá de los Gazules.