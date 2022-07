Torna Cocco… Wine: dal 2 al 4 settembre una tre giorni di degustazioni, musica ed eventi

Torna a Cocconato d’Asti Cocco…Wine, uno degli appuntamenti enogastronomici più sfiziosi e frequentati in Piemonte e giunto quest’anno alla sua ventunesima edizione. L’associazione Go Wine promuove e organizza l’evento d’intesa con il Comune di Cocconato e con il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato. Le bellezze di questo Comune, a nord di Asti, saranno valorizzate in tre giorni di festa attraverso degustazioni ed approfondimenti, ospiti e musica che invaderanno alcune piazze del centro storico confermando ancora una volta la vocazione turistica, le qualità viticole e le ambizioni enologiche di quella che viene definita storicamente come la “Riviera del Monferrato”.

L’evento, che ha registrato sempre crescenti risultati in termini di pubblico ed aziende espositrici, rappresenta l’occasione per valorizzare la viticoltura del territorio di Cocconato ed i prodotti tipici che fanno parte del patrimonio di queste terre.

Dopo la positiva esperienza della scorsa edizione saranno riproposti i Percorsi in vigna e in cantina: mini-tour per visitare i vigneti di Cocconato e conoscere il paesaggio attorno al centro storico. In vigna l’incontro con il produttore e la degustazione di un vino in cantina.

Il programma generale di Cocco…Wine

Venerdì 2 settembre, giornata di anteprima

ore 18:30: Degustazione guidata di approfondimento en primeur dedicata all’annata 2021 della Barbera d’Asti di Cocconato ed ai suoli di questa area del Monferrato. Il momento sarà riproposto anche il sabato e la domenica durante l’evento.

ore 20:00: Il Salotto di Cocconato in Piazza Cavour presso la Cantina del Ponte.

Il Salotto rappresenta un momento dedicato alla tavola con i sapori e i vini delle cantine di Cocconato.

Ogni cantina di Cocconato presenterà un vino del cuore in una speciale enoteca. I vini si potranno abbinare a piatti studiati per l’occasione da ristoratori di Cocconato.

Sabato 3 settembre

ore 17 alle 24 (chiusura casse ore 23): Banchi d’assaggio, il centro storico ospiterà il banco d’assaggio delle cantine di Cocconato, del Monferrato e delle Isole del vino. A fianco, si potranno trovare stand di prodotti tipici del territorio e punti gastronomici.

Domenica 4 settembre

dalle 15 alle 20: Banchi d’assaggio il centro storico ospiterà il banco d’assaggio delle cantine di Cocconato, del Monferrato e delle Isole del vino. A fianco, si potranno trovare stand di prodotti tipici del territorio e punti gastronomici.

I protagonisti

Le cantine di Cocconato, insieme ad alcuni ospiti, animeranno il banco d’assaggio allestito lungo il percorso che da piazza Giordano attraverserà piazza Cavour e si snoderà lungo la Via Roma: un percorso che evoca una virtuale strada del vino, in cui agli assaggi saranno alternate le degustazioni dei prodotti tipici.

In particolare la Barbera d’Asti di Cocconato e del Monferrato, insieme agli altri vini in degustazione, accompagneranno formaggi, salumi e dolci, che ben esprimono la storica vocazione alla gastronomia di qualità della zona e la sua ricca tradizione della ristorazione.

Due “Isole del Vino” completeranno l’offerta della degustazione: il tema ed i protagonisti in questa edizione saranno “I vini della Valle d’Aosta” e “un focus sulle varietà Pinot… Bianco, Grigio e Nero in Italia e nel mondo”.

Come prenotare

L’ingresso all’evento è libero con la degustazione dei vini a pagamento: è tuttavia consigliata la prenotazione. Fino al 31 agosto è previsto uno sconto di € 2,00 per coloro che acquisteranno il biglietto con la possibilità di saltare la coda per ritirare il calice.

I percorsi in vigna sono riservati a coloro che partecipano al banco d’assaggio.

Prenotazioni e acquisto biglietti online al link: https://www.gowinet.it/evento/cocco-wine-2022/