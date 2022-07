Sulla lettera di Maurizio Rasero al Presidente del Consiglio prende posizione Marcello Coppo: ” Ecco cosa penso di chi fa professione di fede draghiana”

Al di là dei destini del Governo, ben lontani dai lidi astigiani, la lettera di Maurizio Rasero, firmata ieri insieme ad altri sindaci ( che in queste ore ha raggiunto la quota di oltre mille firme da parte di altrettanti primi cittadini) traccia un solco all’interno della Giunta, che come sappiamo, è composta da forze politiche sia all’interno della maggioranza che dell’opposizione del Governo Draghi.

A replicare alla notizia della missiva di Maurizio Rasero e l’ex vicesindaco e attuale assessore alla sicurezza Marcello Coppo: “A chi fa professione di fede draghiana – scrive – pensando che una persona sola, e neppure eletta, possa fare tutto nonostante un Parlamento delegittimato, ripropongo il mio intervento di quando è nato il governo Draghi (citando un contributo giornalistico del 2021). Non mi sembra, anche con il senno del poi, di essermi sbagliato”.

“Il Presidente del Consiglio – si legge nella lettera inviata ieri e firmata da Rasero– ha rappresentato fino ad ora in modo autorevole il nostro Paese nel consesso internazionale e ancora una volta ha dimostrato dignità e statura, politica e istituzionale. Draghi ha scelto con coraggio e rigore di non accontentarsi della fiducia numerica ottenuta in Aula ma di esigere la sincera e leale fiducia politica di tutti i partiti che lo hanno sostenuto dall’inizio. Noi sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo”.