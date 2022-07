San Damiano Si Muove: “Il nostro gruppo consigliare, con il buon senso da amministratori e non da politici, sottoscrive la lettera a Draghi

Riceviamo e pubblichiamo

Il gruppo consigliare “San Damiano Si Muove” apprende che il Sindaco del Comune di San Damiano d’Asti al momento non ha firmato la lettera aperta indirizzata al Presidente del Consiglio Dott. Mario Draghi. Vista la difficile situazione economica e il particolare momento storico il nostro gruppo consigliare, con il buon senso da amministratori e non da politici, sottoscrive la lettera aperta in cui si richiede di ripensare alle sue dimissioni come già fatto dal Sindaco della Città capoluogo di Asti Dott. Maurizio Rasero e altri 75 Sindaci dei Comuni Astigiani.

San Damiano d’Asti, 19/07/2022

Firmato

Gruppo Consigliare del Comune di San Damiano d’Asti

“San Damiano Si Muove”