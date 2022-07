Rissa davanti alla stazione di Asti, un arresto

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16:45 circa, giungeva alla sala operativa della Questura di Asti una segnalazione di rissa in atto tra cittadini extracomunitari in piazza Marconi, nei pressi della stazione ferroviaria: due volanti si recavano prontamente sul posto notando diverse persone agitate che all’arrivo della polizia si davano alla fuga.

Gli operatori tuttavia riuscivano a fermare un cittadino nigeriano che, a torso nudo e con macchie di sangue addosso, inveiva contro altri suoi connazionali brandendo la propria cintura dei pantaloni.

Dopo aver assunto informazioni da parte di alcuni passanti, risultava evidente il coinvolgimento del soggetto ad una rissa consumatasi immediatamente prima dell’arrivo degli agenti. Da queste informazioni, emergeva inoltre che il soggetto armeggiava un collo di bottiglia e che durante gli scontri erano stati lanciati dei sanpietrini, effettivamente rinvenuti accanto all’uomo e dunque sequestrati.

Visti le modalità particolarmente violente poste in essere nel primo pomeriggio in un luogo, come la stazione ferroviaria, interessato da un numero considerevole di passanti, il cittadino nigeriano veniva arrestato per il reato di rissa aggravata, sussistendo la quasi flagranza del reato.

Questa mattina presso il Tribunale di Asti, è stata tenuta l’udienza per la convalida dell’arresto; al soggetto sono state poi applicate congiuntamente le misure cautelari del divieto di dimora nel Comune di Asti e dell’obbligo di presentazione quotidiano alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio in relazione al luogo della sua dimora.

In seguito alla richiesta di celebrazione del giudizio abbreviato, il soggetto è stato condannato alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione senza la sospensione condizionale della pena.