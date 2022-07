Riprogrammato a Calosso lo spettacolo nel parco del castello “Elisabetta I le donne e il potere”

E’ stato riprogrammato per sabato 30 luglio la tappa del festival teatrale Basta che siate giovani! nel Parco del Castello di Calosso, inizialmente prevista per il 10 luglio ma rinviata per indisponibilità dell’attrice. Alle 21,30 è in programma lo spettacolo “Elisabetta I le donne e il potere”. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: 3470737433

Lo spettacolo.

Seven cults/Teatro Tor bella Monaca. Di David Norisco, Regia di Filippo D’Alessio, con Maddalena Rizzi

Il tema del potere da sempre vive di un immaginario al maschile, anche quando è una donna al posto di comando. Elisabetta I ne è la figura emblematica. I confini del potere si disegnano in strategie, tattiche, linee orizzontali e verticali: una partita a scacchi immaginata dagli uomini giocata da una donna. Così tutto cambia, i contorni assumono colori imprevisti, il rapporto con il potere vive di continui conflitti, le tensioni sono stridenti, le soluzioni impreviste. Il potere è come una macchina infernale pronta sempre a prendere il sopravvento…Elisabetta una fine mente politica, energica, dura prima di tutto con se stessa che rinuncia alla vita sentimentale per il potere. …si disse che dopo la morte di Maria Stuarda pianse per giorni a causa del dolore….una apparente SuperDonna o solo un senso di colpa?

Il festival è realizzato grazie alla collaborazione di diversi Comuni da nord a sud della provincia di Asti, capofila è il Comune di Cortazzone. Il festival è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e della Fondazione CRT; il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Direzione Regionale Musei Piemonte, delle associazioni culturali: I Cerchi nell’Acqua ODV e InCollina. La realizzazione artistica è affidata, come nelle scorse edizioni, alla Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro.